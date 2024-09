Gol previsti non su rigore per tiro degli avversari: il Milan è la peggiore squadra nei top 5 campionati europei

Il portale fbref.com riporta la classifica delle squadre dei top 5 campionati europei in basa ai gol previsti non su rigore per tiro degli avversari: in questa speciale graduatoria, il Milan è all'ultimo posto (0.17) e dunque è quella che concede le occasioni da gol più pericolose agli avversari (calci di rigore esclusi).

