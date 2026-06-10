Gozzini: "Cardinale ha ribadito di volersi muovere con i suoi schemi e avere tutte le certezze del caso per evitare di perdere un altro anno"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle scelte di RedBird per l'area sportiva del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle scelte di RedBird per l'area sportiva del Milan: "Anche per il club (Cardinale e Calvelli, l’uomo ombra sempre al suo fianco) le recensioni sugli incontri con Glasner sono positive: resta il tema della scaletta da seguire, dando prima un nome al futuro vertice dell’area tecnica. Finché una decisione ufficiale non sarà presa non vanno definitivamente scartate le altre ipotesi, che sarebbero però sorprendenti. Prendersi il tempo che serve è giusto e Cardinale ha ribadito di volersi muovere con i suoi schemi e avere tutte le certezze del caso per evitare di perdere un altro anno: intanto però anche il calciomercato corre e agenti e altri addetti ai lavori faticano a trovare un interlocutore con cui avviare i primi contatti. Ibrahimovic, anche senza un ruolo definito nell’organigramma rossonero, sarebbe un riferimento della proprietà: Zlatan è però volato negli Usa per seguire il Mondiale americano da opinionista di Fox Sport e ne avrà ancora per diverse settimane.

Lo stesso Rangnick sarà occupato nella rassegna in qualità di ct dell’Austria: la Federazione gli ha anche proposto di restare, mentre con il Milan non risultano contatti dell’ultima ora: rimane comunque il primo della lista come architetto del nuovo progetto. Rangnick porterà poi i suoi uomini, come accade quando si concede libertà di azione a un nuovo manager. Non è però una condizione necessaria per ottenere il suo sì alla proposta Milan: è più una questione di strategia e decisioni da prendere in comunione d’intenti. Non passerà ancora molto tempo senza annunci, anche se per incastrare i pezzi ci vorrà almeno una settimana".