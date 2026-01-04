Gozzini racconta: "Il perfezionista Allegri si è arrabbiato: prima moderatamente, alla fine tantissimo"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena da Cagliari: "Stavolta Max ha dribblato tante difficoltà: aveva perso Pavlovic a poche ore dalla partita e senza Gabbia due terzi della difesa titolare erano out. Così come metà attacco: Pulisic in panchina, Nkunku nemmeno convocato. Spiega l’allenatore: «Pronti via abbiamo subito tre tiri in porta, poi siamo cresciuti». Fino ad arrampicarsi, momentaneamente, al primo posto in classifica: «Scudetto? Troppo presto, ci sono cinque squadre in 3-4 punti. Dobbiamo continuare a lavorare e recuperare giocatori. Anche se lo spirito di squadra è buono: se manca uno o l’altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra».Il perfezionista Allegri, anche se Max rifiuta l’etichetta, si è arrabbiato. Prima moderatamente, alla fine tantissimo: «Dovevamo assolutamente fare il secondo gol. E quando mancano dieci secondi alla fine non puoi subire un calcio d’angolo»".

IL VIDEO DELLA FURIA DI ALLEGRI

Nel finale di Cagliari-Milan, quando i sardi stavano per guadagnare un corner allo scadere, Max Allegri si è lasciato andare ad una delle sue sfuriate, una di quelle che farebbero impallidire il "furiosissimo sdegno" citato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Il motivo? Una palla giocata da Fullkrug nel modo sbagliato: “Lì c’è stato Fullkrug che doveva giocare una palla larga e invece ha giocato palla dentro. Bisognava allargare così l’azione finiva nella parte opposta (ride, ndr). Mi sono arrabbiato per quello, perché quando mancano 10 secondi non puoi prendere un calcio d’angolo perché poi viene una mischia in area”.