Gran Galà del Calcio 2022, il video riassuntivo del Milan

Ieri sera il Milan ha fatto incetta di trofei individuali e non al Gran Galà del Calcio AIC 2022. Il club rossonero ha pubblicato sui propri canali social un video riassuntivo della serata a fortissime tinte rossonere. Tra gli altri premiati: Leao, Theo, Maignan, Tomori e il capitano del Milan femminile Valentina Bergamaschi, oltre che al Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini. Il tweet recita: "Una notte speciale per tanti rossoneri: ecco il meglio dell'evento"

The glitz and the glamour; all the best bits from a wonderful ceremony ️



