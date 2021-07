Gravina: "Valutiamo Euro 2028 o Mondiale 2030 in Italia". E su stadi aperti punta il green pass

l numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato, dopo il consiglio federale di oggi, anche della possibilità che l'Italia possa ospitare una grande manifestazione nel corso dei prossimi anni: “Valuteremo una candidatura dell'Italia all'Europeo del 2028 o al Mondiale del 2030, in cui si festeggia il centenario del campionato del mondo. Giochiamo la prima partita, poi penseremo all'altra”.

STADI APERTI Sugli stadi aperti si è espresso così. "Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi - ha aggiunto -. Siamo responsabilmente convinti che sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti. Chiediamo gradualità e accompagnamento. I club sono in grande difficoltà, abbiamo bisogno di tempi certi. Entro la fine di luglio sarà assolutamente definito", riporta l'agenzia Ansa.