Guardiola: "Secondo i media, il City è interessato a 500 giocatori. Non so cosa succederà"

In un'apparizione mediatica al Legends Trophy presso il PGA Catalunya, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti, a partire da Joan Garcia, portiere dell'Espanyol sul quale c'è il forte interessamento del Barcellona ma che in realtà è stato accostato anche ai citizens: "Penso che sia un portiere molto bravo. Secondo i media, il City è interessato a 500 giocatori. Non so cosa succederà. Mi è stato detto che è un portiere straordinario".

Allora il City valuta Ter Stegen come opzione tra i pali? Qui Guardiola è stato più diretto: "Per quanto riguarda i portieri, non ne capisco molto. Io dico solo loro di parare il pallone (scherza, ndr). Stiamo pianificando da settimane e Edi (Ederson, ndr) e Stefan (Ortega, ndr) continueranno con noi".

Quanto a Lamine Yamal e la stagione da applausi, con tanto di rinnovo con il club catalano. "Diventare finalizzatore? Penso che possa farlo, ma sulla fascia è uno che cambia le partite. Deve seguire il suo percorso, e vedremo se potrà essere paragonato ai più grandi", ha risposto Pep a proposito del paragone con Messi. Intanto però è un potenziale candidato al Pallone d’Oro: "Dembélé ha già vinto tutto. Il fatto che Lamine possa essere nominato a 17 anni è tipo 'wow!'. Ma vedremo".