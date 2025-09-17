Guidi: "Approfittando della sosta nazionali, Modric ha visto tutte le partite delle prime due giornate di Serie A. Poi sabato ha visto Juve-Inter e Fiorentina-Napoli"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Un aspetto che Modric cura con dedizione è l’alimentazione. Niente menù speciali, ma delle accortezze seguendo le indicazioni del nutrizionista rossonero e i suoi gusti. Per esempio, tanto pesce, il piatto preferito del croato. E, nel giorno della partita, una bella iniezione di carboidrati, solitamente sotto forma di pastasciutta. Massima attenzione poi al riposo: conosce l’importanza del sonno e cerca di riposare il suo fisico il più possibile. Soprattutto dopo i viaggi con la nazionale vuole evitare che la stanchezza e l’acido lattico gli giochino brutti scherzi, ma anche dopo le partite si sottopone a crioterapia. Non solo muscoli, però. Luka usa anche la testa per mantenersi sempre sul pezzo. Come? Studiando nei dettagli gli avversari.

Approfittando pure della sosta – sebbene fosse impegnato con la nazionale –, Modric ha visto tutte le partite delle prime due giornate di Serie A. Mentre sabato in ritiro si è “sparato” una maratona calcistica prima con Juventus-Inter (dopo la fine dell’allenamento) e poi con Fiorentina-Napoli. Un po’ è lavoro, un po’ passione. Luka vive di calcio nel vero senso della parola. E anche per questo motivo ha scelto il Milan, la sua squadra del cuore da bambino. Di offerte ne aveva parecchie, pure ricchissime dall’Arabia Saudita. Ma la mentalità del croato è semplice: finché si sente competitivo in Europa, vuole giocare per vincere trofei più che per riempire il portafogli, peraltro già gonfiato da anni di stipendi al top con il Real Madrid. Con il Diavolo ha firmato fino al 2026, con opzione fino al 2027. Dopo il Mondiale prenderà una decisione: i tifosi sperano che resti, innamorato anche del fascino della città (vive in centro), sebbene il richiamo di chiudere la carriera in patria sia molto forte".