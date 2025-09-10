Guidi: "Sono bastati pochi allenamenti ad Allegri per accorgersi che Nkunku non è uno qualunque"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle strategie per l'attacco del Milan: "A Milanello sono bastati pochi allenamenti ad Allegri per accorgersi che Nkunku non è uno qualunque. Cosa ha impressionato il tecnico livornese? Velocità, piedi (calcia col destro e con il sinistro quasi allo stesso modo) e intelligenza. Se è vero che nel calcio moderno, con la possibilità delle cinque sostituzioni, entrare dalla panchina non è affatto “squalificante” come in passato, è altrettanto innegabile che non sarà semplice - una volta entrate in forma tutte le stelle - decidere di lasciar fuori dall’undici di partenza uno tra il francese, Pulisic e Leao. E chissà che Max allora non ci sorprenda prima o poi con la classica “allegrata”. Suggerimenti? Un Pulisic “di fatica” a tutta fascia come Saelemaekers o da mezzala di fantasia, per esempio".

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.