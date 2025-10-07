Guidi su Leao: "Non mi focalizzerei sui due gol sbagliati ma su altri due dati..."

vedi letture

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi, che tra le altre cose segue da vicino le vicende legate al Milan, è intervenuto nel corso del podcast della rosea La Tripletta per commentare la prestazione di Rafael Leao contro la Juventus, caratterizzata in particolar modo da due grandissime occasioni che il numero 10 portoghese non è riuscito a capitalizzare in maniera clamorosa e che avrebbero potuto regalare al Diavolo tre punti davvero molto pesanti.

Le parole di Marco Guidi su Rafael Leao dopo il suo ingresso a gara in corso contro la Juventus: "Leao è l'uomo più pagato del Milan e questo è un dato oggettivo. Sulla partita contro la Juventus non mi focalizzerei sui due gol sbagliati, perché succede ed è successo a tutti: mi focalizzerei su due altri dati. Uno è clamoroso: 29 minuti in campo più recupero, 0 passaggi tentati e di conseguenza 0 riusciti. Da uno che entra per fare il centravanti, neanche una sponda di testa... L'altra cosa è che nel momento in cui entra in campo, 5-10 minuti dopo il rigore sbagliato da Pulisic, era il momento migliore del Milan: entra Leao e la partita non è più in mano al Milan. Probabilmente perché Leao è meno capace di Gimenez a connettersi con gli alti, il Milan ha perso un po' di campo".