Theo Hernandez è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il terzino francese, nella scorsa stagione in prestito alla Real Sociedad, ha collezionato 24 presenze in Liga: sarebbero state molte di più senza la squalifica per quattro giornate rimediata contro l'Huesca per uno schiaffetto rifilato ad un avversario.