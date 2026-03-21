Hernanes e il 4-3-3 del Milan: "Allegri devi partire da qua, deve trovare qualcosa di nuovo per dare fuoco ed energia a questa squadra"

Hernanes e il 4-3-3 del Milan: "Allegri devi partire da qua, deve trovare qualcosa di nuovo per dare fuoco ed energia a questa squadra"MilanNews.it
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Oggi alle 20:11News
di Manuel Del Vecchio

Hernanes analizza a DAZN la vittoria del Milan contro il Torino. Dopo un primo tempo decisamente brutto la squadra di Allegri si è accesa nella ripresa con il passaggio al 4-3-3.

“Era importantissimo ripartire per il Milan, l’hanno fatto con personalità. Il Milan non è in crisi ma in una fase di abitudine. Sembrava che fosse tutto sotto controllo, invece ora è prevedibile: i giocatori hanno perso il fuoco. Nel secondo tempo si è vista un’altra squadra. Allegri devi partire da qua, deve trovare qualcosa di nuovo per dare fuoco ed energia a questa squadra”.