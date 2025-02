"Ho avuto una tentazione...". Conceiçao rivela cosa ha pensato dopo il rosso a Tomori: "Ho rischiato"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan.

Il carattere è uscito fuori con l’inferiorità numerica e l’ingresso dei nuovi…

“La tentazione in quel momento era di togliere un giocatore davanti e mettere un difensore centrale. Non l’ho fatto. Ho spostato Musah a destra e ho messo Kyle con Pavlovic e ho abbassato un po’ Joao Felix. Ho rischiato, volevo vincere. Pareggiare con un club come il Milan per me è come perdere. Loro sono ben allenati e gli faccio i complimenti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo portato a casa i tre punti”.