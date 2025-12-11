Hugo Souza è diventato portiere (quasi) per caso: il retroscena

Hugo Souza è diventato portiere (quasi) per caso: il retroscena
Oggi alle 19:30News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan farà il possibile per rinnovare Mike Maignan, ma le probabilità che il francese resti sono basse, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Tra i vari Caprile, Suzuki ed Atubolu è spuntato un quarto nome, quello di Hugo Souza, classe 1999 del Corinthias. 

Bravo con i piedi e molto abile tra i pali, l'estremo difensore brasiliano ha indossato i guanti quasi per caso, visto che all'inizio della sua carriera faceva tutt'altro ruolo. Riportano infatti i colleghi de Il Corriere dello Sport che Souza andò a fare un provino per la squadra futsal dei Bacakhau presentandosi come esterno d'attacco, ma non essendoci estremi difensori per la classica partitella, scelse volontariamente di indossare i guanti e di mettersi in mezzo ai pali. Una decisione che potremmo dire avergli cambiato la vita dopo 185 presenze tra i professionisti. 