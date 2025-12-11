Hugo Souza è diventato portiere (quasi) per caso: il retroscena

Il Milan farà il possibile per rinnovare Mike Maignan, ma le probabilità che il francese resti sono basse, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Tra i vari Caprile, Suzuki ed Atubolu è spuntato un quarto nome, quello di Hugo Souza, classe 1999 del Corinthias.

Bravo con i piedi e molto abile tra i pali, l'estremo difensore brasiliano ha indossato i guanti quasi per caso, visto che all'inizio della sua carriera faceva tutt'altro ruolo. Riportano infatti i colleghi de Il Corriere dello Sport che Souza andò a fare un provino per la squadra futsal dei Bacakhau presentandosi come esterno d'attacco, ma non essendoci estremi difensori per la classica partitella, scelse volontariamente di indossare i guanti e di mettersi in mezzo ai pali. Una decisione che potremmo dire avergli cambiato la vita dopo 185 presenze tra i professionisti.