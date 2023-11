Hummels promette che il Dortmund non favorirà nessuno: le sue parole

Il Borussia Dortmund è l'unica qualificata del gruppo F agli ottavi di Champions League, con una giornata d'anticipo. Dopo averci perso per 3-1, il Milan dovrà sperare anche nel club tedesco se vuole provare una disperata qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri infatti dovranno vincere contro il Newcastle e sperare nella vittoria degli uomini di Terzic in casa contro il Psg. Con un pareggio sia francesi che tedeschi andrebbero a braccetto alla fase a eliminazione diretta.

Mats Hummels, premiato come Mvp della sfida di San Siro, ha parlato così ai microfoni del sito Uefa.com, promettendo che non saranno fatti regali a nessuno: "Vogliamo fare lo stesso in casa tra due settimane e assicurarci il primo posto davanti ai nostri tifosi".