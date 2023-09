I calciatori del Milan con più presenze nei derby: primo Maldini, Rivera e Costacurta sul podio

Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei giocatori con più presenze nel derby di Milano. Per il Milan, il primo in graduatoria è Paolo Maldini, con 56 presenze, di cui 21 vittorie. Al secondo posto troviamo Gianni Rivera con 42 presenze, 13 vittorie e 6 gol. Terzo Alessandro Costacurta, che colleziona 43 presenze (di cui 15 vittorie), ma è dietro a Rivera per minuti giocati (3164 contro 3393). In classifica anche Baresi, Tassotti, Gattuso e Seedorf, che ha accumulato minuti e presenze con entrambe le maglie.