I dubbi del Milan sul gol annullato ad Adrien Rabiot contro il Pisa
Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa rossonera in molti hanno dubbi sull'evidenza del tocco di mano di Niclas Fullkrug prima della rete annullata ad Adrien Rabiot venerdì sera match in casa del Pisa, valido per la 25^ giornata di Serie A. Il gol del 2-0 ad inizio ripresa avrebbe sicuramente messo in discesa la partita del Diavolo che invece ha dovuto lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti.
Questo il tabellino di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.
PISA-MILAN 1-2
Marcatori: 39’ Loftus-Cheek, 71’ Loyola, 85’ Modric.
LE FORMAZIONI
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (dal 87’ Leris), Aebischer (dal 57’ Akisanmiro), Loyola (dal 91’ Durosinmi), Angori; Tramoni (dal 57’ Iling-Junior), Stojilković; Moreo (dal 87’ Piccinini). A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 77’ Pulisic), Fofana (dal 72’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 72’ Leao), Nkunku (dal 46’ Fullkrug. Dal 90’ De Winter). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 16’ Touré, 88’ Bartesaghi, 91’ e 92’ Rabiot.
Espulsi: 92’ Rabiot.
Note: Fullkrug rigore sbagliato 56’
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
