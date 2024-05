I festeggiamenti del City dopo la vittoria della Premier League

Non si è fatto mancare niente il Manchester City dopo la vittoria della Premier League. Come riportato da diversi profili su X, i calciatori di Pep Guardiola hanno festeggiato in un locale popolare il titolo e alcuni di loro erano in condizioni un po' rivedibili. Tra i più scatenati Jack Grealish, che ricorderete per le performance fuori dal campo post vittoria della Champions League, ma anche Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Rodri. Il terzo portiere Scott Carson è stato addirittura cacciato dalla festa per una litigata con un altro partecipante.

Gli altri sono usciti alle 5 del mattino dalla discoteca visibilmente ubriachi, con Haaland che faceva fatica a tenere gli occhi aperti. È diventata iconica anche la foto di Ederson con una bottiglia di Tignatello Antinori a fine festeggiamenti da 1.000 euro. Come riportato da FanPage.it, De Bruyne si è accasciato in un taxi, altri sono addirittura andati in altri locali.