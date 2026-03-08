I fischi del Franchi accompagnano lo 0-0 della Fiorentina con il Parma

vedi letture

La Fiorentina perde un'occasione d'oro, specialmente dopo le sconfitte di Torino, Cagliari e Cremonese: i Viola non riescono ad abbattere il muro del Parma che si porta via un punto da Firenze, pareggiando la partita 0-0 e andando vicino anche a vincerla nei minuti finali. Gara abbastanza contratta e risultato finale che sorride decisamente più alla formazione di Cuesta che vede si avvicina alla quota salvezza. Fischi assordanti del Franchi, invece, per la formazione toscana ancora invischiatissima in zona salvezza e con uno scontro diretto a Cremona, cruciale, in arrivo.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino 2-1

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como 1-2

ore 18, Atalanta-Udinese 2-2

ore 20.45, Juventus-Pisa 4-0

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese 2-1

ore 15, Bologna-Hellas Verona 1-2

ore 15, Fiorentina-Parma 0-0

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY