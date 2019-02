I gol rossoneri del 2019: Piatek domina, Cutrone alle sue spalle

Dei tredici gol segnati dal Milan in questo 2019, sei, poco meno della metà, portano la firma di Piatek, il quale oltretutto non ha disputato le prime tre gare dell'anno, contro Sampdoria, Juventus e Genoa. Cutrone è al secondo posto con due reti (entrambe segnate alla Samp in Coppa Italia), seguito da un gruppone ad uno, formato da Borini, Calhanoglu, Paquetà e Suso.

La classifica del 2019:

6 reti: Piatek (Napoli (2), Roma, Cagliari, Atalanta (2))

2 reti: Cutrone (Sampdoria (2))

1 rete: Borini (Genoa), Calhanoglu (Atalanta), Paquetà (Cagliari), Suso (Genoa)

1 autorete (Cagliari)