I numeri di Rafa Leao: in rete da tre partite consecutive

vedi letture

Il nuovo numero dieci rossonero, dopo un avvio di stagione a secco di reti (un assist in Milan-Toro per Theo con un rigore guadagnato) sembra ora aver trovato la via del gol con continuità. La perla contro la Roma in semi rovesciata ha aperto le danze per il campionato, finora assolutamente positivo del portoghese. Nella disfatta del derby è lui l'uomo più pericoloso della formazione di Pioli, ancora in rete su assist di Giroud per il momentaneo 1-1.

Sabato pomeriggio invece, è arrivata la terza marcatura consecutiva contro il Verona, fondamentale per sbloccare dopo pochi minuti una una partita ostica e difficile. L'impegno di mercoledì sera a Cagliari potrebbe quindi definire ancora una volta l'importanza di Rafa in chiave offensiva, non solo per lui ma soprattutto per i suoi compagni di squadra e reparto.