I precedenti di Marciniak con il Milan: l'ultimo è il ritorno col Napoli al "Maradona"

Szymon Marciniak, arbitro di Borussia Dortmund-Milan, sarà alla quarta direzione con i rossoneri. L'ultima è stata la più importante: l'1-1 di Napoli-Milan al "Maradona" per il ritorno dei quarti di finale di Champions League della passata stagione, in cui concesse un rigore a testa (entrambi parati) alle due squadre. Prima dell'aprile scorso, il polacco aveva arbitrato sia lo 0-4 rossonero in casa della Dinamo Zagabria (25 ottobre 2022) che il ritorno in Champions dei rossoneri contro il Liverpool nel settembre 2021.