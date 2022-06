I Rolling Stones in concerto a San Srio: il Milan lancia la capsule collection in collaborazione con il gruppo britannico

Fonte: acmilan.com

In occasione del concerto di San Siro di questa sera, AC Milan lancia la speciale capsule collection “AC Milan x The Rolling Stones”

Milano, 20 giugno 2022 – Da un Club icona del mondo del calcio ad una band icona della musica rock mondiale. AC Milan è orgoglioso di lanciare una speciale capsule collection in collaborazione con i Rolling Stones in occasione del loro concerto di questa sera a San Siro, unica tappa italiana del tour europeo che celebra i 60 anni di una band che ha fatto la storia del rock mondiale.

La capsule – disponibile ora in tutti i punti vendita AC Milan (fisici e online) e sull’e-store ufficiale dei Rolling Stones – è composta da cinque pezzi, tra cui due t-shirt, una felpa, una borsa in tela e una gym sack. In tutti i pezzi sarà presente l’iconica “linguaccia” dei Rolling Stones, che per l’occasione si è tinta di rossonero, fondendo in un unico speciale logo lo storico simbolo della band inglese e gli storici colori del Milan. Sulle magliette è presente una menzione speciale a “Sympathy for the Devil”, titolo di uno dei brani più celebri della rock band inglese che richiama il Diavolo, da sempre elemento iconico del Milan.

La speciale collaborazione, creata in collaborazione con Bravado, parte della Universal Music Group, avvicina due mondi – il calcio e la musica - accomunati dalla pura passione dei propri fan e dalla potenza delle forti emozioni che entrambi riescono a generare attraverso la loro espressione massima: le partite e i concerti.

La collezione AC Milan x The Rolling Stones si inserisce all’interno di un contesto di forte crescita del brand rossonero fuori dal campo da gioco e che vede il Club particolarmente attivo con progetti e collaborazioni importanti nel mondo della moda e dell’entertainment.