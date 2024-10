"I rossoneri devono stare calmi". Condò traccia la strada Champions per il Milan: "Calendario spoporzionato"

vedi letture

Dopo le prime due partite di Champions League, contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan è ancora a quota zero punti in classifica. Come devono comportarsi i rossoneri? Ne parla Paolo Condò in diretta su Sky Sport:

“Devono stare calmi perché il calendario è sproporzionato tra partite difficili e partite più abbordabili. Dopo la trasferta a Madrid, il Milan ha quattro partite alla sua portata e anche la prossima in casa con il Bruges. Il Milan ha affrontato due delle dieci squadre che possono puntare alla vittoria della Champions League. Senza il gol del Bayer, il Milan sarebbe uscito alla distanza?”.