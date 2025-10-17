I tempi per il nuovo San Siro: obiettivo terminare i lavori tra il 2030/2031
Dopo il voto del Consiglio comunale per l'ok alla cessione di San Siro e dell'area circostante, Milan ed Inter dovranno perfezionare l'acquisizione entro il 10 novembre, data entro cui si dovrà arrivare al rogito, giorno nel quale scatterà il vincono sul secondo anello deciso dalla Soprintendenza.
Risolto questo aspetto, tutt'altro che marginale, nei piani di Milan e Inter i lavori per il nuovo impianto da 71.500 spettatori inizieranno nella prima metà del 2027. I club attendono di terminarli verso la fine del 2030, ma riporta La Gazzetta dello Sport che una chiusura per il 2031 sarebbe comunque giudicata più che soddisfacente, anche dal sindaco Sala.
