I volti nuovi - Adli al Milan dopo un'estate da star in rossonero per stupire tutti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'estate da silenzioso mestierante e poi da rumoroso protagonista: Yacine Adli sta conquistando sempre più consensi in casa Milan. Su tutti, quello di Stefano Pioli che è pure il più importante. Non ne aveva dubbio alcuno la dirigenza che da subito, sin dall'estate del 2021 quando lo ha acquistato dal Bordeaux lasciandolo a maturare in Francia, lo ha pensato come un acquisto buono da subito per la prima squadra. Come ruolo è ancora tutto da scoprire: interno, trequartista, mediano. Polivalente e potenzialmente un jolly preziosissimo per Pioli, come lo sono stati Tonali e Kessie la scorsa stagione.

Nato a Vitry-sur-Seine, nella regione dell'Île-de-France, Adli è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain prima di esordire in prima squadra a 17 anni, giusto 7' che il tecnico Unai Emery gli concede nell'ultima giornata. I parigini non ci credono troppo, tanto da cederlo nel gennaio 2019 al Bordeaux, a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro. La crescita è costante e anche nell'ultima stagione, se pur coincisa con la retrocessione, si distingue soprattutto nell'ultimo passaggio, sfornando 8 assist. Calcia col destro, deve migliorare in fase realizzativa: solo 6 le reti in Ligue 1 in 100 presenze.

Nome: Yacine Adli

Squadra: Milan

Provenienza: Bordeaux

Nazionalità: Francia

Ruolo: Centrocampista offensivo

Età: 22