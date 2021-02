In vista della partecipazione di Ibrahimovic come ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Zlatan the Boss". Tutti aspettano lo svedese, secondo la Rosea un'attesa simile ricorda quella del 1996 quando sul palco dell'Ariston salì The Boss, Bruce Springsteen.