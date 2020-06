Questa volta, Zlatan Ibrahimovic non tornerà in Svezia, ma resterà in Italia e proseguirà qui il suo recupero dal problema al soleo del polpaccio destro. A riportarlo è l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina che riferisce anche che tra una decina di giorno lo svedese si sottoporrà ad un nuovo esame per controllare nuovamente l’evoluzione della lesione.