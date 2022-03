Ibra o Giroud titolare? Caressa sicuro: "Se sta bene gioca Zlatan"

MilanNews.it

Ibra o Giroud per un posto da titolare al centro dell'attacco rossonero in questo finale di stagione? Ha provato a rispondere Fabio Caressa, intervenuto in diretta su Sky Sport 24: "Se sta bene gioca Ibra. Ma non so se sta bene, perché si è visto che nelle ultime partite ha giocato solo pochi minuti. Poi se non sta bene e non è al massimo allora meglio Giroud. Ma è una cosa che decidono insieme Ibra e Pioli".