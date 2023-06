Ibra: "Più lavoro e più mi sento vivo e giovane. Un esempio lo diventi per come sei e per quello che fai"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della sua mentalità e della voglia di allenarsi sempre: "Sono un workaholic, matto di lavoro. Più lavoro, più mi alleno, più mi sento vivo, giovane. Il lavoro torna. Qualcuno lo chiama sacrificio, per me è opportunità. L’allenamento allunga la vita. Un esempio lo diventi per come sei, per quello che fai.

Io ho fatto di tutto per arrivare, partendo da poco. Con la disciplina e il rispetto. Se ci sono riuscito io, possono farlo anche gli altri. Se posso insegnare questo alle nuove generazioni, sono contento. Per questo provo a essere me stesso, sempre. E a dare indietro più possibile".