Ibra, possibile esordio il 15 gennaio in Coppa Italia

Quindici giorni per tornare al top. Ibrahimovic continua ad allenarsi da solo in Svezia, con il Milan che monitora dalla distanza il suo stato di forma. In paio di settimane, dunque, Zlatan potrebbe essere pronto per il grande ritorno in A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Sampdoria, il 6 gennaio, andrà molto probabilmente in panchina. Il 15 gennaio a Milano è attesa la Spal per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed è la prima buona occasione per riprendere il ritmo.