Ibra e la risposta piccata a Lalas sulla Francia: "Le persone ignoranti dicono che sono arroganti, quelle intelligenti dicono che è fiducia"

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Davide Chinellato, inviato per La Gazzetta dello Sport ai Mondiali negli Stati Uniti, si è così espresso commentando la figura di Zlatan Ibrahimovic.Ib

Davide Chinellato, inviato per La Gazzetta dello Sport ai Mondiali negli Stati Uniti, si è così espresso commentando la figura di Zlatan Ibrahimovic: "Lo show non è solo in campo, con Leo Messi e le altre stelle, ma anche negli studi tv post partita. È uno dei motivi per cui ha scelto Ibrahimovic: non è solo un opinionista, ma è uno spettacolo nello spettacolo. Uno di cui il pubblico si sta innamorando.

Ibra negli Usa aveva conquistato tanti già quando giocava agli LA Galaxy. Fox, il network che ha i diritti per l’immenso mercato americano, lo ha scelto come opinionista di punta perché incarna perfettamente il modo di fare tv da questa parte dell’Atlantico: la competenza viene dopo personalità e capacità di catturare l’attenzione. Zlatan è un mix esplosivo perché le possiede tutte e tre ed è proprio questo che Fox sta cavalcando, il motivo per cui è impossibile non imbattersi in Ibrahimovic seguendo il Mondiale sulla tv americana. Sono già diventati virali i suoi scontri con Alexis Lalas, che lavora con Fox tutto l’anno. In studio dopo Francia-Senegal, l’ex nazionale Usa visto da giocatore in Italia col Padova ha detto che Mbappé e compagni "sono arroganti perché possono permetterselo". Ibra ha risposto piccato: "Non è arroganza, è fiducia. Le persone ignoranti dicono che è arroganza, quelle intelligenti dicono che è fiducia". In studio è calato il gelo, con l’espressione di Thierry Henry, altro opinionista di Fox, diventata immediatamente meme".