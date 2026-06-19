Letizia: "Se l’Eintracht si è impuntato e Krosche non ha saputo gestire la sua uscita dal club, il Milan non ci poteva fare nulla"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul no di Krosche e Hardung al Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul no di Krosche e Hardung al Milan: "Fa comodo far passare per stupidi tutti coloro che hanno scritto che Markus Krösche e Timmo Hardung sarebbero arrivati al Milan. Fa ancora più comodo gridare allo scandalo verso il club perché questo non accadrà. Ma a un certo punto è necessario scegliere tra ciò che è comodo e ciò che è vero e il risultato è il seguente: se l’Eintracht si è impuntato e Krösche non ha saputo gestire nel migliore dei modi la trattativa per la sua uscita dal club, il Milan non ci poteva fare nulla".

Il Milan va avanti nonostante il mancato arrivo di Krosche

"Detto che Krosche sarebbe stata una garanzia totale per il nuovo progetto, il Milan va avanti: l’altra faccia, quella buona, dell’aver impiegato più di tre settimane per scegliere è che i candidati valutati non mancano e la shortlist dei favoriti ha altri nomi ritenuti pressoché equivalenti per visione calcistica e competenza. Peraltro, a tutti i “finalisti” (inutile sparare nomi nel mucchio) è stato chiesto un parere sulla scelta di Cardinale di prendere Ruben Amorim come nuovo allenatore e chi ha risposto “very good” ha da ieri ancora più chance di avanzare verso il ruolo di Head of Football. Tradotto: morto un Krösche se ne farà un altro. Quando? È lecito chiederselo. Risposta retorica: speriamo quanto prima".