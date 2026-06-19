Camarda, Guernier, Traorè: chi firma le operazioni a Casa Milan?

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Nonostante manchi l'intera dirigenza sportiva, il Milan sta concludendo alcune prime operazioni di mercato: chi le firma a Casa Milan?

In poco meno di un mese di tempo, nonostante Gerry Cardinale avesse promesso che in 7-10 giorni ci sarebbero state novità a partire dallo scorso 25 maggio, il Milan non è stato in grado di completare il suo organigramma sportivo. L'unico squillo è stato quello di Ruben Amorim in panchina, selezionato dopo aver sondato diversi altri tecnici. Attualmente a Casa Milan, visto che il calciomercato e l'inizio della stagione si avvicinano, stanno lavorando figure che già c'erano e che fanno un po' da tappabuchi in attesa di un profilo scelto da Cardinale o di promozioni dirette al ruolo. Ecco chi firma le prime operazioni di mercato che stanno emergendo.

MERCATO, CHI FIRMA OGGI A CASA MILAN TRA I DIRIGENTI?

Le prime operazioni di mercato significative del Milan sono state tre. La cessione di Chaka Traorè al Partizan Belgrado; il contrriscatto di Francesco Camarda dal Lecce; l'acquisto di Aurelien Guernier, classe 2007 dal Birmingham City, che deve ancora essere ufficializzato ma che oggi è in sede per firmare. Tutte queste operazioni, anche perchè si tratta di giovani che sono, sono stati o saranno parte del progetto Milan Futuro, le sta conducendo Jovan Kirovski. Per quanto riguarda il potere di firma, quello spetta a Massimo Calvelli: tra le deleghe ereditate dall'ex CEO Giorgio Furlani, anche quelle di firmare le operazioni di mercato sotto i 10 milioni di euro. Tutti questi tre casi esemplificativi rientrano in questa casistica.