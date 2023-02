Ibra svela il messaggio di whatsapp di Ambrosini a fine partita: il testo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Durante l’intervista a Dazn, Zlatan Ibrahimovic ha letto in diretta il messaggio whatsapp che gli ha mandato Massimo Ambrosini al termine della partita. Ecco il testo letto da Ibra con il pensiero del suo ex compagno di squadra: “My friend, sono molto contento per te. Ti ho visto libero nei movimenti. Un abbraccio”. Zlatan ha risposto in diretta: “Grazie, amore”. E via risate in studio.