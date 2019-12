L'intera rosa del Milan, giocatore per giocatore, ha realizzato 134 gol in maglia rossonera. Zlatan Ibrahimovic, di ritorno al Diavolo, ne ha segnati da solo 56 in sole due stagioni. I centri dello svedese, aggiunti al resto delle marcature, vanno quindi a formare il 30% delle reti complessive in rossonero dell'attuale rosa.