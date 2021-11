Ibrahimovic, i gol con la maglia della Svezia mancano da quasi 6 anni

Dopo aver saltato le partite con la Svezia nella scorsa pausa Nazionale, settimana prossima, Zlatan Ibrahimovic raggiungerà i suoi compagni per le partite di novembre. Andando a controllare le statistiche del campione del Milan con la maglia gialloblù, il gol con la Svezia con gli manca dal 17 novembre 2015, ossia da quasi 6 anni. Gli ultimi gol risalgono a Danimarca-Svezia 2-2, match valido per la qualificazione ad Euro 2016. Ibra in quell’occasione segnò una doppietta. Alla fine dell’Europeo del 2016, Zlatan ha osservato un lungo periodo di assenza con la Nazionale, tornandoci solo a marzo 2021.