Ielpo: "Nel secondo tempo le giocate su Ibra erano più forzate"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Zlatan Ibrahimovic: "Pensare che non potesse giocare da fermo con le caratteristiche che ha significa non capirne niente di calcio. Ibrahimovic è uno dei giocatori che nella storia del calcio ha fatto più la differenza in tutte le squadre dove ha giocato. Nel primo tempo il Milan ha giocato come se Ibra fosse in questa squadra da sempre e la squadra era perfetta, mentre dopo le giocate su Ibra erano un po' più forzate".