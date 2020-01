Ielpo: "Suso troppo vincolante: fossi in Pioli passerei al 442"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "E' ora di cambiare modulo, perchè questi giocatori fanno fatica ad esprimersi con questo modulo. Io giocherei con il 442, tanto semplice. Ibra ha bisogno di uno vicino, anche per una questione d'età. Suso non è Ibrahimovic: lo spagnolo è un giocatore buono per cui, però, non vale la pena vincolare l'intera squadra a livello tattico".