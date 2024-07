Ieri è tornato Jovic a Milanello: quando rientreranno gli altri nazionali

Ieri 23 luglio, è torato a disposizione Luka Jovic, il primo eliminato a Euro 2024 con la Serbia ma anche l'unico rossonero a segnare un gol, mentre nella tournée negli Usa si aggregheranno anche Musah e Pulisic il 26 luglio di rientro dalla Copa Amèrica. A seguire gli altri nazionali come Leao il 28 luglio e Okafor il 30 luglio. Poi gli ultimi eliminati, in semifinale: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez riprenderanno ad allenarsi il 2 agosto a Milanello, oltre a Tijjani Reijnders che si rivedrà il 3 agosto a Milanello. Morata farà la prima visita a Milanello il 10 agosto.

JOVIC, MORATA E UN ALTRO ATTACCANTE

il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante. D’altronde, lo aveva preannunciato anche Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca: “Tre attaccanti? Possibile. Jovic è già nostro, c'è l'attaccante X (che é Morata, ndr), poi dipende dalle situazioni di mercato per il terzo".

E l’occasione i mercato di cui ha parlato lo svedese può essere nata ieri con l’ufficialità del trasferimento di Serhou Guirassy al Borussia Dortmund, che chiuderebbe le porte della titolarità in giallonero a Niclas Fullkrug. Il Milan ha, di conseguenza, allacciato subito contatti positivi con l’attaccante tedesco che, a sua volta, ha dato la sua grande disponibilità a trasferirsi rossonero. Bisognerà ora parlare con il Borussia Dortmund che chiede 15 milioni di euro per la sua punta trentunenne.

Sullo sfondo, almeno per il momento, resta il nome di Tammy Abraham. L’attaccante della Roma si è infortunato due giorni fa a livello muscolare, ma il suo problema non preoccupa più di tanto.affermare il possibile approdo a Milano l’inglese è, dunque le alte richieste della Roma, che per il suo attaccanti chiede 30 milioni di euro senza contropartite. La domanda secondo il Milan è troppo elevata: in questo momento è difficile pensare che Abram possa trasferirsi in rossonero. Il primo obiettivo è Füllkrug.