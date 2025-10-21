Ieri lavoro di recupero, oggi si inizia a preparare la gara con il Pisa

Dopo la vittoria di domenica sera, in rimonta 2-1, contro la Fiorentina, grazie alla bella doppietta di Rafa Leao, la squadra si è ritrovata ieri al Centro Sportivo di Milanello per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa, anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A che si disputerà alle ore 20.45.

Come ha appreso la redazione di MilanNews.it ieri, a parte quattro giocatori di movimento (Odogu, Sala, Gimenez e De Winter più i portieri Pittarella e Terracciano), tutta la squadra ha svolto attività di recupero e scarico. La preparazione vera e propria comincerà quindi nella giornata di oggi, con Allegri che inizierà a capire anche se potrà recuperare Nkunku (pestone all’alluce) e Loftus-Cheek (fastidio muscolare). Stando alle parole del tecnico livornese post Fiorentina, non ci sono invece possibilità di rivedere in campo Rabiot, Pulisic, Estupinan nè tantomeno Jashari.