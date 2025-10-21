Ieri lavoro di recupero, oggi si inizia a preparare la gara con il Pisa
Dopo la vittoria di domenica sera, in rimonta 2-1, contro la Fiorentina, grazie alla bella doppietta di Rafa Leao, la squadra si è ritrovata ieri al Centro Sportivo di Milanello per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa, anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A che si disputerà alle ore 20.45.
Come ha appreso la redazione di MilanNews.it ieri, a parte quattro giocatori di movimento (Odogu, Sala, Gimenez e De Winter più i portieri Pittarella e Terracciano), tutta la squadra ha svolto attività di recupero e scarico. La preparazione vera e propria comincerà quindi nella giornata di oggi, con Allegri che inizierà a capire anche se potrà recuperare Nkunku (pestone all’alluce) e Loftus-Cheek (fastidio muscolare). Stando alle parole del tecnico livornese post Fiorentina, non ci sono invece possibilità di rivedere in campo Rabiot, Pulisic, Estupinan nè tantomeno Jashari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan