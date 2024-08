Il Barcellona cerca Leao, ma al momento non può registrare neanche Dani Olmo in Liga

Il Barcellona, come ogni estate, avanza sul mercato in maniera spregiudicata nonostante le evidenti difficoltà economiche e strutturali. I blaugrana, nella figura del DS Deco, quasi un braccio destro di Jorge Mendes, prova a smuovere le acque per Rafa Leao, stella e numero 10 del Milan. I catalani, nello specifico il presidente Laporta, lo sognano da anni, ma per il Milan è incedibile; la clausola da 175 milioni non è attiva in questo momento del mercato e a soli 10 giorni dal gong finale i rossoneri non vogliono privarsi del loro giocatore più importante.

In tutto questo il Barca qualche giorno fa ha ufficializzato il ritorno di Dani Olmo, acquistato dal Lipsia per circa 55 milioni di euro. Lo spagnolo è un gran colpo, ma al momento non può essere registrato in rosa per la Liga a causa delle stringenti regole del FFP interno al campionato spagnolo; che da Barcellona inizino a far rumore mediatico per Leao è quantomeno curioso.