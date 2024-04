Il Cagliari sorprende l'Atalanta: Augello e Viola ribaltano la Dea

Due le gare delle 18 in questa domenica di Serie A. All'Unipol Domus Arena di Cagliari sono arrivate le sorprese. I padroni di casa, in piena lotta salvezza, hanno conquistato una vittoria di prestigio contro l'Atalanta di mister Gasperini che si è fatta rimontare il gol di vantaggio segnato da Gianluca Scamacca. Eroi di giornata, in casa Cagliari, sia Tommaso Augello che Nicolas Viola che ha trovato la rete del sorpasso, di tesa, nei minuti finali della sfida. 2-1 il risultato finale.

Per il Cagliari una vittoria cruciale: ora la squadra di mister Ranieri è a quota 30 punti con quattro punti di vantaggio sul Frosinone attualmente terzultimo. Per l'Atalanta invece sono punti pesanti persi in ottica Champions League: pur con una gara in meno, la Dea ora è a 8 punti dal Bologna quarto e a 5 dalla Roma quinta.