Il calendario della Croazia di Modric per questa sosta Nazionali

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Gli impegni del fuoriclasse croato Luka Modric:

Luka Modrić (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026

Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026