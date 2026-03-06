Il derby di Milano a Doveri: i suoi precedenti con Milan e Inter

Sarà Daniele Doveri l'arbitro che dirigerà il derby di Milano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda i precedenti dell'esperto fischietto italiano con Milan e Inter.

Sono 34 le volte in cui ha diretto il Milan (19 vittorie, 9 pari e 6 ko), 39 all’Inter ( 16, 13, 10). Sarà il suo quinto derby: 2 vittorie per l’Inter, un pareggio e una vittoria del Milan (semifinale di coppa Italia 2025).