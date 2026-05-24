Il doppio ex Gaudenzi: "Per il Milan il massimo della vita incontrare una squadra già salva. Ma attenzione..."

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In occasione della sfida di questa sera tra Milan e Cagliari, il doppio ex Gianluca Gaudenzi ha offerto il suo punto di vista sulla gara

Il Milan si gioca questa sera il suo destino. Il club rossonero affronterà a San Siro alle ore 20.45 il Cagliari in occasione della 38^ e ultima giornata di campionato di Serie A Enilive. Ai rossoneri serve una vittoria per avere la certezza della Champions League: in questo modo non serve neanche preoccuparsi dei risultati che matureranno sugli altri campi in cui giocano squadre coinvolte nella corsa all'Europa che conta. A parlare della sfida, ai microfoni dei colleghi di Tuttocagliari.net, il doppio ex Gianluca Gaudenzi.

Le parole di Gaudenzi su quanto si aspetta dalla sfida di San Siro: "Il massimo della vita per i rossoneri è proprio incontrare una squadra già salva e, quindi, teoricamente sazia. Ma attenzione: queste sono proprio quelle partite che sembrano già decise alla vigilia ma che poi, se prendono una certa piega, rischiano di diventare pericolosissime. Ecco perché sarà fondamentale per il Milan sbloccare subito il match: se il primo tempo si dovesse chiudere sullo 0-0 o se dovesse trovarsi in vantaggio il Cagliari Maignan e compagni verrebbero assaliti da mille paure. E la rimonta potrebbe rivelarsi estremamente complicata. Insomma, secondo me sarà decisivo il primo tempo.”