Il Giornale: "Conceiçao-Calabria, ma non solo. Pazzo Milan: rimonta e nervi tesi"

vedi letture

"Conceiçao-Calabria, ma non solo. Pazzo Milan: rimonta e nervi tesi": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che per il Diavolo di buono del match di ieri contro il Parma ci sono solo i tre punti conquistati in rimonta con due gol nel recupero. Per il resto c'è purtroppo poco da sorridere in casa rossonera: la rissa sfiorata a fine partita tra Conceiçao e Calabria è una cosa che non dovrebbe mai vedersi, Theo Hernandez e Leao deludenti che sono stati stati sostituiti all'intervallo, San Siro in silenzio per gran parte della gara e applausi ironici da parte del primo anello rossonero ai dirigenti presenti in tribuna dopo il secondo gol del Parma.

Questo il tabellino di Milan-Parma di Serie A:

MILAN-PARMA 3-2

Marcatori: 24’ Cancellieri, 38’ Pulisic, 80’ Delprato, 90’+1 Reijnders, 90’+4 Chukwueze.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 78’ Jovic), Gabbia, Pavlović, Theo Hernández (dal 46’ Bartesaghi); Musah, Fofana (dal 57’ Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (dal 57’ Abraham), Leão (dal 46’ Bennacer). A disp.: Sportiello, Jiménez, Terracciano, Tomori, Zeroli, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (dal 70’ Haj), Sohm; Man (dal 70’ Almqvist), Cancellieri (dal 83’ Hainaut), Mihăilă (dal 77’ Løvik); Djurić (dal 70’ Camara). A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Trabucchi, Estévez, Keita, Plicco, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 12’ Pavlovic. 33’ Vogliacco, 37’ Sohm, 43’ Fofana, 45’+1 Delprato, 74’ Haj.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.