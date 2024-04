Il Giornale: "Elettrochoc Milan. Il sogno Conte, la suggestione Klopp"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così in merito al futuro della panchina rossonera: "Elettrochoc Milan. Il sogno Conte, la suggestione Klopp". Stefano Pioli, scaricato anche dalla Curva Sud, è ormai al capolinea e così in via Aldo Rossi stanno riflettendo con attenzione su a chi affidare la guida della formazione milanista.

Secondo il quotidiano, le soluzioni sul tavolo di Gerry Cardinale sono due: un allenatore straniero di grande carisma (Jurgen Klopp, che a fine stagione lascerà il Liverpool, potrebbe diventare una grande suggestione) oppure affidare la panchina del Milan al migliore degli italiani subito libero, cioè Antonio Conte, capace di raccogliere la maggioranza dei consensi tra tifosi e addetti ai lavori.