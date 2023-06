Il Giornale: "Ibrahimovic in lacrime saluta il Milan e il calcio. Leao si prende l'eredità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale titola così questa mattina: "Ibrahimovic in lacrime saluta il Milan e il calcio. Leao si prende l'eredità". Lo svedese, molto emozionato, così come tutti i tifosi presenti a San Siro, ha annunciato ieri sera non solo l'addio al club rossonero, ma anche al calcio giocato. Poco prima il Diavolo aveva vinto 3-1 contro il Verona, grazie ad una doppietta di Rafael Leao che, in occasione della prima marcatura, è andato ad abbracciare proprio Zlatan Ibrahimovic.