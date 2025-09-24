Il Giornale: "Il Milan è uno show: risveglia Gimenez e accende Nkunku"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sui rossoneri che ieri hanno battuto 3-0 il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia: "Il Milan è uno show: risveglia Gimenez e accende Nkunku". Grande prestazione del Diavolo che agli ottavi della competizione affronterà la Lazio. Finalmente Santiago Gimenez si è sbloccato e Max Allegri può essere contento anche per la prima rete da milanista di Christopher Nkunku. Il gol che ha chiuso la sfida è stato del solito Christian Pulisic.

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

MILAN-LECCE

Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.

Espulsi: 18’ Siebert.

Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.