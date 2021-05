Il Giornale: "Il Milan torna a casa. È davvero Champions"

"Il Milan torna a casa. È davvero Champions": questo il titolo odierno de Il Giornale in merito alla conquista del pass per la prossima Champions League da parte dei rossoneri che torneranno a giocare la massima competizione per club dopo ben sette anni. Con la vittoria di ieri sul campo dell'Atalanta, il Diavolo ha chiuso il campionato al secondo posto.